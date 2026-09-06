Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до четырех

При ударах беспилотников в Ростове-на-Дону получили ранения еще три человека. Об этом рассказал в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что при попадании дрона в многоквартирный дом пострадал ребенок.

«Трое человек обратились за медицинской помощью, — рассказал губернатор. — Двое доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте». В Кировском районе Ростова-на-Дону повреждения получил многоквартирный дом. Жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Всего силы ПВО сбили над регионом 30 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждении беспилотниками трех многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В Азовском районе повреждены четыре частных дома, в Батайске и Мясницком районе — дома в СНТ.