Минобороны России отчиталось об ударе по украинскому предприятию в Борисполе

Вооруженные силы России ударили беспилотниками по промышленному предприятию «Блэк Аммо» в Борисполе Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

На предприятии производят боеприпасы и взрывчатые вещества для силовых структур Украины, указано в сообщении Минобороны. Российские военнослужащие также ударили по сухогрузу с техникой стран Запада для ВСУ в порту Черноморск Одесской области, добавили в ведомстве.

С 0:00 мск 5 сентября российские военнослужащие не наносят удары по Киеву, сообщил президент России Владимир Путин. Россия и Украина приостановили атаки на Москву и Киев на время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика Джареда Кушнера.