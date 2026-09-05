Путин: Россия не договаривалась с Украиной о более широком перемирии на три дня

Украина призывала Россию к более широкому перемирию с 5 по 8 сентября, но договоренностей не было, сообщил президент РФ Владимир Путин. Стороны приостановили атаки на Москву и Киев на время визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского переговорщика Джареда Кушнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В начале переговоров в Кремле Стив Уиткофф поблагодарил российского президента за согласие временно прекратить удары по Киеву. По словам Владимира Путина, Россия получила такую просьбу по каналам спецслужб и МИД. Вооруженные силы России не наносили ударов по столице Украины с 0:00 мск 5 сентября, подчеркнул господин Путин.

«Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он пообещал сделать все для безопасного переговорного процесса.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. После переговоров с Владимиром Путиным американские переговорщики должны отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.