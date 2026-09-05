Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Теннисистка Мирра Андреева победила в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) против Николы Бартунковой из Чехии и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира. Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke / Reuters Фото: Geoff Burke / Reuters

19-летняя россиянка выиграла свой 43-й матч в действующем сезоне. Ее следующей соперницей станет Анастасия Потапова, представляющая Австрию. По личным встречам впереди Андреева — 3:1.

US Open в этом году пройдет с 30 августа по 13 сентября. Призовой фонд турнира — $108 млн.