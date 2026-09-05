В Кронштадте потушили пожар на полярном ледоколе «Адмирал Макаров»

Спасатели потушили пожар на ремонтируемом полярном ледоколе «Адмирал Макаров» в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.

Пожар произошел по адресу: Кронштадтский район, Петровская улица, дом 2. Там расположен кронштадтский Морской завод Минобороны России. Возгорание началось около 14:20 мск в трюме корабля.

Площадь пожара достигла 80 кв. м. Его тушили 52 человека с применением 10 единиц техники. В 18:30 мск возгорание ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.