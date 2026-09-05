В Кронштадте загорелся полярный ледокол «Адмирал Макаров»

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на ремонтируемом полярном ледоколе «Адмирал Макаров». Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.

Пожар произошел по адресу: Кронштадтский район, Петровская улица, дом 2. Там расположен Кронштадтский Морской завод Минобороны России. Возгорание началось около 14:20 мск в трюме корабля.

Площадь возгорания составляет 80 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат 52 человека с применением 10 единиц техники.