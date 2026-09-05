Сечин: поставки нефти с «Восток Ойла» составят 30 млн тонн в 2027 году

«Роснефть» планирует поставить с проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае 30 млн т нефти во второй половине 2027 года. К 2030 году поставки вырастут до 50 млн т в год, заявил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.

«Дальнейшее развитие проекта позволит увеличить поставки на рынок до 100 млн тонн в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры»,— сказал господин Сечин на видеоконференции с участием президента Владимира Путина по случаю ввода «Восток Ойла» в эксплуатацию.

Жизненный цикл «Восток Ойла» рассчитан на 100 лет, добавил глава «Роснефти». «А с доразведкой он может быть увеличен в разы»,— отметил он. Общий объем инвестиций по проекту составил 4 трлн руб., сообщил Игорь Сечин.

«Восток ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре. Он включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемые участки Ванкорской группы. Ресурсная база составляет 7 млрд т нефти. 5 сентября Владимир Путин объявил о поставке первой нефти к новому терминалу порта Бухта Север.