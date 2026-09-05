Путин дал старт работе магистрального нефтепровода на «Восток Ойл» в Красноярске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал во вводе в эксплуатацию магистрального нефтепровода на проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае. По нему сырье будет поступать к терминалу «Бухта Север».

«Первая нефть по нему (нефтепроводу.—"Ъ") пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта "Бухта Север" для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим, знаменательным событием для Арктического региона, да и всей России»,— обратился глава государства к коллективу «Роснефти». По его словам, производительность первой очереди терминала составляет 30 млн т нефти в год, но со временем будет возрастать.

Владимир Путин отметил влияние нового нефтепровода и портового терминала на объем грузоперевозок по Северному морскому пути. «К концу текущего десятилетия ежегодный грузопоток должен вырасти до 70 млн т ежегодно, то есть без малого вдвое выше от сегодняшнего уровня»,— уточнил президент.

«Восток Ойл» — это флагманский проект «Роснефти» на Таймыре. Он включает уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые — на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 млрд т жидких углеводородов.