Более 60 человек погибли в Йемене при столкновениях армии с хуситами

На юго-западе Йемена произошли столкновения между бойцами группировки «Ансар Аллах» (хуситы) и правительственными войсками, сообщает «Аль-Арабия». Погибли более 60 человек, в том числе местные жители, пишет AFP со ссылкой на медицинские и военные источники в Йемене.

Со стороны правительственных войск 5 сентября погибли 26 военнослужащих. Со стороны хуситов — 31 боец. При ракетном ударе по автобусу в городе Таиз погибли шесть мирных жителей. Еще семь получили ранения, пишет AFP.

Йемен поддерживается Саудовской Аравией. Очередной виток эскалации между хуситами и королевством произошел в конце июля, когда движение объявило о морской блокаде Саудовской Аравии. Поводом стала попытка Йемена атаковать самолет с хуситами 13 июля. В тот момент они возвращались с похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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