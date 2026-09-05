Путин встретился с федеральной пятеркой предвыборного списка «Единой России»

Президент России Владимир Путин провел переговоры с первой пятеркой предвыборного списка партии «Единая Россия». Встреча прошла в московском парке «Зарядье», куда глава государства приехал на торжественное мероприятие по случаю Дня города.

В список вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Представители «пятерки» рассказали президенту о своих поездках и встречах с избирателями, обсудили несколько тем, по которым Владимир Путин дал конкретные поручения. Глава государства, в свою очередь, назвал собеседников известными и ответственными людьми. Господин Путин отметил важность их работы в выборный период.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате неизменно — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.