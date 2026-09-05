Региональные активисты одобрили идею «Новых людей» о жилищном омбудсмене

«Новые люди» накануне выборов в Госдуму вовлекают в свою партийную орбиту региональных домовых активистов и экспертов в сфере ЖКХ. 5 сентября в Москве прошел большой партийный форум, на котором общественники выдвинули свои пожелания в развитие инициативы «Новых» об учреждении должности жилищного омбудсмена.

Большая часть «наказов» с мест касалась сложных отношений собственников с управляющими компаниями. В частности, активисты сетовали на «непрозрачную отчетность», «подделки протоколов общедомовых собраний», «завышение тарифов» и правовую неосведомленность граждан. Разрешению этих и других проблем, заключили участники форума, создание отраслевого омбудсмена как раз и может поспособствовать.

Инициативу о внедрении в России института уполномоченного по защите жилищных прав граждан в качестве одного из лейтмотивов кампании использует кандидат в Госдуму от «Новых людей» по одному из одномандатных округов Москвы Анастасия Павлюченкова. При этом уходящая неделя была отмечена сразу несколькими мероприятиями «коммунальной» направленности, организованными тремя парламентскими партиями. Свои программные тезисы на эту тему выдвинули, помимо «Новых людей», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Подробнее — в материале «Жилищно-коммунальная агитация».

Григорий Лейба