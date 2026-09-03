Жилищно-коммунальная агитация

Проблемы ЖКХ становятся одной из центральных тем кампании по выборам в Госдуму: на этой неделе по жилищно-коммунальному вопросу публично выступили сразу три оппозиционные партии. Правда, «Справедливая Россия» (СР) на своей большой пресс-конференции 3 сентября принципиально новых идей не выдвинула, предпочтя проверенную риторику о заморозке тарифов и национализации. Для эсеров ЖКХ — одна из коронных тем, но извлечь электоральные выгоды из этой повестки могут и другие партии, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Руслан Татаринов (слева) и заместитель председателя Государственной думы России Александр Бабаков (справа) во время пресс-конференции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Руслан Татаринов (слева) и заместитель председателя Государственной думы России Александр Бабаков (справа) во время пресс-конференции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На свою пресс-конференцию справороссы делегировали сразу девять депутатов разных уровней. Тон задал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, взявший на себя бразды правления агиткампанией СР ввиду вынужденного отсутствия приболевшего лидера Сергея Миронова. Депутат, известный в первую очередь фундаментальными экономическими изысканиями, рассуждал весьма многословно, дабы донести смысл сказанного до широкой аудитории.

«Когда мы говорим о тарифах, мы должны прежде всего понимать, какой экономический смысл содержится в этих категориях,— заметил политик.— Мы выступаем за заморозку тарифов, но мы, в отличие от других, готовы объяснить механизм достижения этой цели!»

Соратники господина Бабакова выражались проще. «То, что сейчас творится во взаимоотношениях жителей с управляющими кампаниями (УК),— это такая же волна, какая была 15 лет назад с обманутыми дольщиками»,— заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, добавив, что СМИ «фиксируют десятки тысяч конфликтов» между гражданами и УК.

Партийные центры защиты прав граждан (ЦЗПГ), доложил его коллега Андрей Кузнецов, в более чем половине случаев сталкиваются с обращениями по теме ЖКХ. Но «главный вопрос» — это «обоснованность и справедливость тарифов и их постоянного повышения», подчеркнул эсер.

Разумеется, напомнили партийцы и о собственных законодательных инициативах на эту тему. Речь шла среди прочего о национализации коммунальной инфраструктуры, заморозке тарифов ЖКХ, запрете на их повышение чаще одного раза в год, обязательном аудите отрасли, прямой ответственности чиновников перед гражданами в этой сфере, запрете УК инициировать собрания собственников и др.

Пресс-конференция СР стала уже третьим партийным мероприятием этой недели по теме ЖКХ. 1 сентября форум «ЖКХ: решаем проблемы» в Москве провела ЛДПР.

Там партийцы отметили, что выступают «против повышения стоимости услуг ЖКХ до тех пор, пока их качество не будет доведено до соответствующего уровня», и пообещали поддержку «каждому, кто столкнулся с недобросовестной работой УК». А днем ранее по той же повестке выступили «Новые люди», предложившие ввести институт жилищного омбудсмена. Еще больше инициатив партия обещает представить на тематическом форуме 5 сентября.

ЖКХ в любой социологии входит в топ-3 тем, интересующих граждан, объясняет политолог Дмитрий Еловский. Однако люди «обжигаются на конкретных проблемах», а партийцев «часто уносит в глобалистику», сетует эксперт: «Для людей это рассуждения ни о чем». СР «сидела на этой теме всегда», но помощь партийных ЦЗПГ по небольшим низовым проблемам не поднимает рейтинг в федеральном масштабе.

«Они ничего нового придумать не могут и не хотят, что отражается на рейтинге партии»,— считает господин Еловский. Зато «Новые люди» и ЛДПР опробовали новые форматы и голосование покажет, кто предложил «более откликающийся подход», добавляет политолог: «И "Новые", и ЛДПР пытаются сделать что-то новое, а что и у кого сработает, посмотрим по итогам выборов».

Многие идеи и предложения типа заморозки тарифов повторяются из года в год, согласен политолог Павел Склянчук, а электоральные очки на этом фоне могут принести только новые идеи вроде инициативы о жилищном омбудсмене. «Традиционно сами депутаты выдают себя за таких уполномоченных, но, если обратиться к статусу депутата, мы увидим, что им не хватает полномочий, чтобы решить даже элементарную проблему»,— отмечает эксперт.

Григорий Лейба