Путин пообещал обсудить с военными улучшение систем защиты неба от атак

Президент России Владимир Путин заявил, что для обеспечения защиты воздушного пространства от атак ВСУ нужен единый командир. Глава государства пообещал обсудить с военными модернизацию соответствующих систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Нужен не координационный орган, нужен командир. Нужен единый начальник»,— уточнил президент во время встречи с военным корреспондентом Евгением Поддубным и другими представителями первой пятерки предвыборного списка «Единой России»

Владимир Путин также поддержал идею Евгения Поддубного о том, чтобы разрешить раненым бойцам с категорией «Д» (не годен и полностью освобожден от военной службы.—"Ъ") защищать небо от беспилотников в региональных подразделениях БАРС.