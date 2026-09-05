В Тюмени и Тюменском округе закрывают временные пункты набора воды

В Тюмени и Тюменском округе с 6 сентября прекращают работу временные точки бесплатного набора питьевой воды. Водоканал демонтирует передвижные устройства, а стоимость услуг стационарных водоматов вернется к обычному уровню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, решение принято на фоне стабилизации ситуации с качеством воды. «Качество питьевой воды соответствует установленным требованиям, в том числе по органолептике. На протяжении всего периода Управление Роспотребнадзора осуществляло усиленный ежедневный лабораторный контроль за качеством и безопасностью воды на всех этапах: от источника до распределительной сети. Текущая ситуация стабильна, поводов для беспокойства у жителей нет»,— прокомментировали в тюменском Роспотребнадзоре.

Напомним, основной причиной временных проблем с водой в Туре стал летний паводок, вызвавший ухудшение состояния воды в реке Тура. Для решения вопроса специалисты «Росводоканал Тюмень» внедрили систему аэрации, скорректировали дозировку реагентов и усилили процессы деманганации и углевания. Начальник сооружений по водоподготовке Константин Сливченков отметил, что эти меры позволили существенно повысить эффективность очистки.

Напомним, в Тюмени и Тюменском округе с 28 июля действует режим ЧС из-за паводков. Сообщалось, что за июнь выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру.