Путин и Собянин открыли обновленный стадион «Торпедо» в День города

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября в День города поучаствовали в открытии после капитальной реконструкции стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва» Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Стадион, первоначально построенный в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода ЗИЛ — московского «Торпедо», был полностью преобразован. Вместимость центральной арены увеличена на 1,6 тыс. посадочных мест, до 15 тыс. На игровом поле уложен высококачественный газон FIFA Quality Pro с автоматической системой подогрева и полива.

Также на территории построили одно полноразмерное тренировочное поле с покрытием FIFA Quality Pro. Арена получила IV (высшую) категорию по классификации УЕФА и I категорию Российского футбольного союза, что позволяет проводить на ней соревнования всероссийского и международного уровней.

Главной архитектурной особенностью стал фасад в виде металлической «шестеренки», символизирующей автозавод ЗИЛ и индустриальное прошлое Даниловского района. Крыша стадиона имеет парящий консольный вылет почти 19 м без опор.

Площадь реконструированного объекта составляет около 62 тыс. кв. м, а с другими зданиями комплекса — 70 тыс. кв. м. Проект реализовали девелоперы Sminex и ГК «Сибпромстрой». Реконструкция стадиона велась с 2022 по 2026 год.