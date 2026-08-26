Алиханов пообещал поставку первых поездов для ВСМ в 2028 году

Производство поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России идет по плану, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Испытания и сертификация запланированы на 2027 год, а отгрузка первых серийных составов — на 2028-й, сообщил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Алиханов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Антон Алиханов и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Работаем сейчас над самыми ответственными деталями — это двигатели, различные комплектующие. Пока без сбоев»,— сказал господин Алиханов (цитата по сайту Кремля).

Пилотным проектом ВСМ в России станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорогу планируют открыть в 2028 году. Скорость движения поездов будет составлять от 200 до 400 км/ч. Время в пути — 2 часа 15 минут.