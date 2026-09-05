Александр Моор поздравил Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда РФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Это заслуженное признание большого вклада Сергея Семеновича в развитие Москвы»,— отметил Моор. Отдельно губернатор отметил его вклад в развитие Тюменской области. Сергей Собянин возглавлял регион с 2001 по 2005 год. В этот период, по словам господина Моора, были заложены основы устойчивого развития области, укреплялась ее экономическая база и формировались механизмы взаимодействия юга региона с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Также в те годы была сформирована программа «Сотрудничество», которая продолжает использоваться для реализации совместных проектов трех субъектов.