Александр Моор поздравил Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда РФ
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Это заслуженное признание большого вклада Сергея Семеновича в развитие Москвы»,— отметил Моор. Отдельно губернатор отметил его вклад в развитие Тюменской области. Сергей Собянин возглавлял регион с 2001 по 2005 год. В этот период, по словам господина Моора, были заложены основы устойчивого развития области, укреплялась ее экономическая база и формировались механизмы взаимодействия юга региона с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.
Также в те годы была сформирована программа «Сотрудничество», которая продолжает использоваться для реализации совместных проектов трех субъектов.