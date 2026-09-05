Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Мэру Москвы Сергею Собянину присвоено звание Героя Труда России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу»,— указано в документе.

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 21 октября 2010 года. В мае 2024-го господин Собянин был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.