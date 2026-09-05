Суд арестовал отца пятерых детей, обвиняемого в убийстве жены и подруги в Тавде

Тавдинский районный суд (Свердловская область) заключил под стражу 34-летнего Вадима Абашева, которого обвиняют в убийстве двух женщин, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Мера пресечения назначена сроком на два месяца, до 4 ноября 2026 года. По данным свердловской полиции, с одной из убитых женщин он воспитывал пятерых детей.

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По версии следствия, утром 4 сентября 2026 года в ограде жилого дома в Тавде были найдены тела двух женщин со следами насильственной смерти. Обе погибшие являлись многодетными матерями.

В отношении Вадима Абашева возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее он уже был судим за побои, кражи и неправомерное завладение автомобилем.

Сообщалось, что после случившегося мужчина попытался скрыться. «При задержании сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие — предупредительный выстрел в воздух, так как гражданин не реагировал на требования прекратить попытку ретироваться»,— сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.