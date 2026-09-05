Отец пятерых детей задержан по подозрению в убийстве жены и подруги на Урале

В Тавде (Свердловская область) задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в убийстве двух женщин, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Тела погибших были обнаружены в ночь на 4 сентября на территории жилого дома. По данным свердловской полиции, с одной из убитых женщин он воспитывал пятерых детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи установили, что на телах имеются признаки насильственной смерти. По данному факту Тавдинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый ранее был судим, в том числе за побои, кражи и неправомерное завладение автомобилем. «Последнее наказание он отбывал в ИК-3 ГУФСИН, откуда освободился 8 октября 2021 года. Кроме того, представители МВД 34 раза привлекали его к административной ответственности, в том числе за нарушения ограничений и обязанностей. Совместно с убитой сожительницей подозреваемый воспитывал пятерых несовершеннолетних детей (4 мальчика и 1 девочку). Накануне трагедии супруги со своей знакомой распивали спиртное в ограде дома, в ходе чего и произошел конфликт, закончившийся поножовщиной»,— прокомментировал полковник Горелых.

Мужчина попытался скрыться, но полиция нашла его рядом с производственной базой по ул. Матросова. «При задержании сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие — предупредительный выстрел в воздух, так как гражданин не реагировал на требования прекратить попытку ретироваться»,— добавил Валерий Горелых.

В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.