В ЛНР при детонации взрывоопасного предмета погиб 14-летний подросток

За прошедшие сутки в Луганской народной республике (ЛНР) погибли пять человек, в том числе один подросток. Еще пятеро жителей пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В Брянке ВСУ ударили по легковому автомобилю. Погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мама. В Луганске была атакована машина в Артемовском районе, там ранены 35-летний и 26-летний местные жители. В Кременском муниципальном округе при ударе по автомобилю пострадала супружеская пара, в Северодонецке ранена 68-летняя женщина.

В Лисичанске при детонации мины погиб 29-летний тракторист. В Краснодонском муниципальном округе зафиксировано несколько случаев детонации взрывоопасных предметов. Погиб 14-летний подросток, а 13-летний школьник был ранен.

ЛНР регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В конце августа в республике произошел локальный блэкаут из-за ударов ВСУ по объектам энергетики.

В новость в 16:09 мск внесены изменения. Изначально на основе поста Леонида Пасечника была указана ложная информация о гибели 35-летнего мужчины в Артемовском районе. Позднее глава ЛНР заявил, что «при обмене данными между ведомствами произошла путаница, а парень жив и уже идет на поправку».