Локальный блэкаут произошел в ЛНР из-за ударов ВСУ по объектам энергетики
ВСУ нанесли массированный удар по энергетическому комплексу ЛНР в ночь на 28 августа. В нескольких муниципалитетах пропало электроснабжение, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В каких — не уточняется.
Господин Пасечник заверил, что резервные источники питания обеспечивают электроснабжение медицинских и социально значимых объектов. Угроза повторной атаки сохраняется. «Наши энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение»,— написал он в Telegram-канале.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник неоднократно сообщал об атаках Вооруженных сил Украины на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона. 6 апреля 2026 года в результате удара по шахте «Белореченская» была повреждена электроподстанция, из-за чего 41 горняк оказался заблокирован под землей.
Ранее, 30 марта 2026 года, Леонид Пасечник сообщал о повреждении Алчевского металлургического комбината и энергетического комплекса региона после атаки беспилотников ВСУ. Тогда произошли отключения абонентов в семи муниципальных округах, пострадали три человека.
27 февраля 2026 года глава ЛНР информировал об ударах беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса Луганска и Славяносербского муниципального округа, в результате чего произошло возгорание на энергетических объектах. 19 января 2026 года без электроснабжения остались более 100 тыс. жителей ЛНР в 31 населенном пункте из-за «внештатной ситуации», произошедшей после атаки ВСУ.