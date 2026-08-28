Составлено ИИ-Ассистентъ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник неоднократно сообщал об атаках Вооруженных сил Украины на энергетическую и гражданскую инфраструктуру региона. 6 апреля 2026 года в результате удара по шахте «Белореченская» была повреждена электроподстанция, из-за чего 41 горняк оказался заблокирован под землей.

Ранее, 30 марта 2026 года, Леонид Пасечник сообщал о повреждении Алчевского металлургического комбината и энергетического комплекса региона после атаки беспилотников ВСУ. Тогда произошли отключения абонентов в семи муниципальных округах, пострадали три человека.

27 февраля 2026 года глава ЛНР информировал об ударах беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса Луганска и Славяносербского муниципального округа, в результате чего произошло возгорание на энергетических объектах. 19 января 2026 года без электроснабжения остались более 100 тыс. жителей ЛНР в 31 населенном пункте из-за «внештатной ситуации», произошедшей после атаки ВСУ.