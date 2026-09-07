Сегодня исполняется 51 год руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Егоров

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Даниил Егоров

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров:

— Дорогой Даниил Вячеславович! Поздравляю Вас с днем рождения! Более четверти века Вы отдали государственной службе, пройдя профессиональный путь от простого специалиста до «Главного мытаря России», взяв на себя колоссальную ответственность перед страной и коллективом налоговых органов. За эти годы нам совместно удалось реализовать много «прорывных» проектов по совершенствованию налогового администрирования, и всегда Ваше умение работать на результат, глубокие юридические знания и государственный подход, умение слушать и слышать других, а также искреннее желание сделать непопулярный процесс уплаты налогов проще и комфортнее позволяли оперативно находить нестандартные решения, а высочайший профессионализм и феноменальная эффективность позволяют обеспечить реализацию сложнейших государственных задач, несмотря на вызовы, стоящие перед страной. Особого уважения заслуживают Ваша принципиальность, порядочность и умение держать слово, сохранение и приумножение заложенных Вашими предшественниками традиций налоговой службы, кропотливая работа по укреплению ее кадрового и ресурсного потенциала. Желаю Вам крепкого здоровья и удачи в Вашей сложной, но такой нужной стране работе, чтобы при этом в круглосуточном режиме служения стране находилось время для простых человеческих радостей — семьи, общения с друзьями и любимых увлечений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»