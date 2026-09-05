Посол России назвал ошибкой закрытие генконсульства в Бонне

Россия считает закрытие генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине политической ошибкой Германии, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что российские власти не оставят действия ФРГ без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике

«Наше политическое руководство рассматривает это как серьезную политическую ошибку (властей Германии.—"Ъ"). Это, конечно, не останется без следа и без реакции (со стороны Москвы.—"Ъ")»,— сказал господин Нечаев в подкасте немецкого блогера Бена Берндта (цитата по «РИА Новости»).

В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Власти ФРГ обвинили в инциденте Россию. Было решено закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Их сотрудники обязаны покинуть страну. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций.

Подробности — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».