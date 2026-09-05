Умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов
В возрасте 87 лет умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.
Тадеуш Касьянов (справа)
Фото: Денисов Роман / ТАСС
По данным федерации, тренер скончался 4 сентября, другие подробности не приводятся. «Человек-легенда, один из основоположников карате в СССР,... наставник целых поколений мастеров нашего спорта»,— отметили в федерации.
Тадеуш Касьянов возглавлял Всероссийскую федерацию рукопашного боя и традиционного карате. За свою карьеру подготовил более 40 мастеров спорта, среди которых были чемпионы СССР и России. В 1979 году исполнил роль боцмана в фильме «Пираты XX века».