Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов

В возрасте 87 лет умер заслуженный тренер России по карате Тадеуш Касьянов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.

Тадеуш Касьянов (справа)

Тадеуш Касьянов (справа)

Фото: Денисов Роман / ТАСС

Тадеуш Касьянов (справа)

Фото: Денисов Роман / ТАСС

По данным федерации, тренер скончался 4 сентября, другие подробности не приводятся. «Человек-легенда, один из основоположников карате в СССР,... наставник целых поколений мастеров нашего спорта»,— отметили в федерации.

Тадеуш Касьянов возглавлял Всероссийскую федерацию рукопашного боя и традиционного карате. За свою карьеру подготовил более 40 мастеров спорта, среди которых были чемпионы СССР и России. В 1979 году исполнил роль боцмана в фильме «Пираты XX века».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд