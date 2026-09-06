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В ЦБ заметили рост спроса на малые склады

Эксперты главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщили о росте арендных ставок на небольшие складские помещения. В материалах регулятора указывается, что в августе предприятия стали чаще совершать поставки со своих складов в связи с повреждением крупных складских комплексов.

«Выросло число запросов на небольшие помещения и недвижимость для обработки заказов, а также увеличились арендные ставки в этом сегменте. Интерес к большим площадям со стороны представителей онлайн-торговли локально сохраняется, в том числе в связи с ростом заказов и необходимостью перестраивать логистику»,— пишут эксперты ЦБ.

Дарья Андрианова

  • Газета «Коммерсантъ» №163/П от 07.09.2026, стр. 10

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