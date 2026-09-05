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МИД Словакии вызвал российского посла

Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил вызвать посла России Сергея Андреева. Министр принял решение после удара дрона по зданию СБУ в Киеве.

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Посол России в Словакии Сергей Андреев

Посол России в Словакии Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД Словакии Юрай Бланар

Глава МИД Словакии Юрай Бланар

Фото: Andreea Alexandru / AP

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Посол России в Словакии Сергей Андреев

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ  /  купить фото

Глава МИД Словакии Юрай Бланар

Фото: Andreea Alexandru / AP

«Мы призываем обе стороны избегать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта»,— указано в заявлении господина Бланара в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

4 сентября беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали пять человек. Украинская сторона возложила ответственность на Россию. Минобороны России информацию об ударе не подтверждало.

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