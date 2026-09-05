МИД Словакии вызвал российского посла
Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил вызвать посла России Сергея Андреева. Министр принял решение после удара дрона по зданию СБУ в Киеве.
1 / 2
«Мы призываем обе стороны избегать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта»,— указано в заявлении господина Бланара в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
4 сентября беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали пять человек. Украинская сторона возложила ответственность на Россию. Минобороны России информацию об ударе не подтверждало.