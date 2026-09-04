Беспилотник ударил по зданию СБУ в Киеве

Беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дрон был нацелен на кабинет исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада, утверждает Владимир Зеленский. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Минобороны России информацию об ударе пока не комментировало. Утром 4 сентября ведомство отчитывалось об ударах по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области, портам Южный и Черноморск в Одесской области, а также электроподстанции в населенном пункте Мирное.