Беспилотник ударил по зданию СБУ в Киеве
Владимир Зеленский: беспилотник ударил по зданию СБУ в Киеве
Беспилотник ударил по центральному зданию СБУ в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Дрон был нацелен на кабинет исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада, утверждает Владимир Зеленский. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Минобороны России информацию об ударе пока не комментировало. Утром 4 сентября ведомство отчитывалось об ударах по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в Киевской области, портам Южный и Черноморск в Одесской области, а также электроподстанции в населенном пункте Мирное.
30 июля 2026 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал об ударе баллистическими ракетами по городу, в результате которого произошли пожары в нежилых постройках в Святошинском районе и нежилых зданиях в районе Оболонь. Тогда Минобороны России не комментировало данный удар. Ранее, 8 июля 2026 года, Виталий Кличко уже заявлял об атаке баллистическими ракетами по складским помещениям в Деснянском районе и нежилому зданию в Святошинском районе, также без немедленных комментариев от Минобороны России.