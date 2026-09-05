МВД рассказало, какие купюры чаще всего подделывают в России

С 2022 года в России отмечено «значительное снижение» поддельных купюр, заявили ТАСС в пресс-центре МВД. По данным ведомства, чаще всего подделывают купюры номиналом 5 тыс. руб.

В МВД рассказали, что для сбыта фальшивых купюр злоумышленники часто выбирают места, где отсутствуют приборы для распознавания подделок. В 2025 году больше всего было изъято поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. — 3057 штук. Также правоохранительные органы изъяли:

купюры номиналом 2 тыс. руб. — 178 штук;

номиналом 1 тыс. руб. — 1127 штук;

номиналом 500 руб. — 65 штук;

100 руб. — 40 штук;

10 руб. — 31 штуку;

5 руб. — 16 штук;

50 руб. — шесть штук.

Центробанк (ЦБ) сообщал, что по итогам 2025 года число выявленных фальшивых банкнот в обращении в России снизилось на 20%. По данным ЦБ, чаще всего подделывали купюры номиналом 1 и 5 тыс. руб. При этом на 44% выросло число фальшивых денег зарубежных стран.