ЦБ: число фальшивых банкнот в обращении в России сократилось на 20% в 2025 году

За 2025 год число выявленных фальшивых банкнот в обращении в России снизилось на 20% — до 6,5 тыс. штук, подсчитали в пресс-службе Центробанка. Чаще всего подделывали купюры номиналом 1 и 5 тыс. руб.

Доля пятитысячных банкнот составила 62% (4 тыс. штук) в общем объеме подделок, тысячных — 31% (2 тыс. штук). Также 209 фальшивок обнаружено среди более новых по времени выпуска купюр номиналом 2 тыс. руб. Среди двухсотрублевых банкнот оказались только четыре поддельные.

На 1 млн купюр, уточнили в регуляторе, приходилась только одна фальшивая. Больше всего подделок выявлено в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах, меньше всего — на Дальнем Востоке.

При этом на 44% выросло число фальшивых денег иностранных государств. Большую часть составили поддельные доллары США. Всего за 2025 год обнаружено 2,7 тыс. таких банкнот.