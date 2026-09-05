Reuters: в Пентагоне США могут произойти новые кадровые перестановки

Увольнения из Пентагона могут продолжиться новыми кадровыми перестановками, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, ведомство уже ищет замену заместителю министра Стиву Файнбергу.

Решение об отстранении господина Файнберга пока не принято, хотя рассмотрение кандидатов на пост замглавы Пентагона продолжалась с июня по конец августа. Белый дом и Пентагон информацию о новых кадровых перестановках отрицают.

«Файнберг неустанно работал над восстановлением нашей оборонно-промышленной базы и обеспечением того, чтобы у наших вооруженных сил было все необходимое для победы, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с ним»,— сказал глава Пентагона Пит Хегсет.

В течение нескольких недель Пентагон покинули сразу несколько высокопоставленных чиновников. 1 сентября в отставку подал министр армии США Дэн Дрисколл. Американские СМИ писали, что увольнение произошло из-за конфликта Дэна Дрисколла с Питом Хегсетом.