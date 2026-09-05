Reuters: в Пентагоне США могут произойти новые кадровые перестановки
Увольнения из Пентагона могут продолжиться новыми кадровыми перестановками, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, ведомство уже ищет замену заместителю министра Стиву Файнбергу.
Решение об отстранении господина Файнберга пока не принято, хотя рассмотрение кандидатов на пост замглавы Пентагона продолжалась с июня по конец августа. Белый дом и Пентагон информацию о новых кадровых перестановках отрицают.
«Файнберг неустанно работал над восстановлением нашей оборонно-промышленной базы и обеспечением того, чтобы у наших вооруженных сил было все необходимое для победы, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с ним»,— сказал глава Пентагона Пит Хегсет.
В течение нескольких недель Пентагон покинули сразу несколько высокопоставленных чиновников. 1 сентября в отставку подал министр армии США Дэн Дрисколл. Американские СМИ писали, что увольнение произошло из-за конфликта Дэна Дрисколла с Питом Хегсетом.
Если Стива Файнберга заменят, из управления Пентагоном может уйти чиновник, который напрямую и регулярно координировал с производителями вооружений наращивание выпуска. В сентябре 2025 года сообщалось, что он еженедельно связывался с руководителями американских оборонных компаний — для заместителя министра такой формат работы был необычным.
Практический эффект замены зависел бы не только от назначения нового руководителя. Пентагон уже достиг предварительных договоренностей об увеличении выпуска ракет Patriot и Tomahawk, но по состоянию на июнь 2026 года Конгресс еще не утвердил финансирование, поэтому реализация этих планов требует одновременно постоянной работы с промышленностью и бюджетного решения.