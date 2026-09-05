Рябков: США в переговорах по Украине должны учитывать реалии на земле

Составлено ИИ-Ассистентъ

Формула о «реалиях на земле» означает, что прекращение огня для российской стороны не равно урегулированию: условия должны учитывать положение на фронте и одновременно устранять то, что Москва называет первопричинами конфликта. В декабре 2025 года Сергей Рябков относил к ним «напористую экспансию НАТО к российским границам», а в мае 2024 года Сергей Лавров связывал переговоры с принципом неделимости безопасности и ситуацией на земле.

Отсюда следует ограничение для американского плана: пауза, которая лишь останавливает боевые действия, может рассматриваться как временная передышка, если за ней не закреплено долгосрочное соглашение. В феврале 2025 года Рябков предупреждал, что прекращение огня без такого урегулирования ведет к возобновлению боев и более тяжелым последствиям.

Практическим примером стала предложенная США в марте 2025 года 30-дневная пауза с последующим соглашением об окончательном завершении боевых действий: Владимир Путин тогда потребовал гарантий, что Украина не использует это время для перевооружения. Поэтому для американской конструкции важны не только сроки прекращения огня, но и содержание гарантий безопасности и итогового соглашения.