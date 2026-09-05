Рябков: США в переговорах по Украине должны учитывать реалии на земле
В вопросе урегулирования российско-украинского конфликта власти США должны учитывать реалии на земле, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева»,— сообщил господин Рябков ТАСС.
Axios и The New York Times со ссылкой на источники писали, что 5 сентября в Москву на переговоры с Владимиром Путиным прилетят американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На следующий день они направятся в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп сообщал, что переговорщики предложат президентам России и Украины план прекращения боевых действий.
Формула о «реалиях на земле» означает, что прекращение огня для российской стороны не равно урегулированию: условия должны учитывать положение на фронте и одновременно устранять то, что Москва называет первопричинами конфликта. В декабре 2025 года Сергей Рябков относил к ним «напористую экспансию НАТО к российским границам», а в мае 2024 года Сергей Лавров связывал переговоры с принципом неделимости безопасности и ситуацией на земле.
Отсюда следует ограничение для американского плана: пауза, которая лишь останавливает боевые действия, может рассматриваться как временная передышка, если за ней не закреплено долгосрочное соглашение. В феврале 2025 года Рябков предупреждал, что прекращение огня без такого урегулирования ведет к возобновлению боев и более тяжелым последствиям.
Практическим примером стала предложенная США в марте 2025 года 30-дневная пауза с последующим соглашением об окончательном завершении боевых действий: Владимир Путин тогда потребовал гарантий, что Украина не использует это время для перевооружения. Поэтому для американской конструкции важны не только сроки прекращения огня, но и содержание гарантий безопасности и итогового соглашения.