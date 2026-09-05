NYT: разведка США узнала о планах Ирана продолжать конфликт

Американская разведка получила данные о том, что Иран стал более уверен в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Там допускают, что Тегеран может рассматривать значительную эскалацию.

Несколько американских чиновников сказали, что в таких условиях достичь завершения конфликта будет сложно. По их словам, Иран вряд ли готов к заключению какой-либо сделки с США и готов лишь усугубить политические проблемы Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Как уточнили несколько источников, в ближайшие недели Иран может совершить новую атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке и нанести удары по судам в Ормузском проливе.

Ранее издание «Маарив» со ссылкой на источники писало, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль. В атаке Тегеран может задействовать всех союзников в регионе, включая «Хамас» в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, движение «Ансар Аллах» в Йемене и шиитские группировки в Ираке.