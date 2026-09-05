NYT: разведка США узнала о планах Ирана продолжать конфликт
Американская разведка получила данные о том, что Иран стал более уверен в способности наносить удары по целям на Ближнем Востоке, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Там допускают, что Тегеран может рассматривать значительную эскалацию.
Несколько американских чиновников сказали, что в таких условиях достичь завершения конфликта будет сложно. По их словам, Иран вряд ли готов к заключению какой-либо сделки с США и готов лишь усугубить политические проблемы Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
Как уточнили несколько источников, в ближайшие недели Иран может совершить новую атаку на американские военные базы на Ближнем Востоке и нанести удары по судам в Ормузском проливе.
Ранее издание «Маарив» со ссылкой на источники писало, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль. В атаке Тегеран может задействовать всех союзников в регионе, включая «Хамас» в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, движение «Ансар Аллах» в Йемене и шиитские группировки в Ираке.
Уверенность Ирана в возможности продолжать удары может опираться не только на политический расчет: во время перемирия, по данным источников, близких к американской разведке, Тегеран воспользовался паузой, чтобы восстановить ракетный потенциал, — значительная часть баллистических установок хранится под землей. Это создает возможность возобновлять давление после паузы, тогда как США, по оценкам, ограничены в длительной полномасштабной операции: сказываются сокращение запасов ракет-перехватчиков, нехватка дальнобойных ракет и повреждение американских баз иранскими ударами.
Такая конфигурация осложняет переговоры. Вывод американских войск Иран может воспринять как собственную победу, а сохранение контингента при объявлении о победе — как переговорную тактику, не ведущую к прекращению боевых действий. Одновременно новые удары способны быстро увеличить экономическую цену конфликта: после возобновления боевых действий цены на нефть выросли более чем на 20% и превысили $100 за баррель, и именно это давление на мировую экономику называлось причиной прекращения американских ударов.
Для стран Персидского залива продолжение такой логики означает прямые издержки независимо от исхода противостояния: Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ направили США единый сигнал с просьбой дать переговорам с Ираном еще один шанс, предупредив, что «если вы нанесете удар по Ирану, мы все за это заплатим». Поэтому угроза расширения ударов одновременно усиливает давление на США и делает любое решение о силовом ответе более рискованным для участников и соседних стран.