Израиль ждет полномасштабного нападения Ирана и его союзников

О том, что Иран готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, 4 сентября со ссылкой на источники сообщило издание «Маарив». По его данным, Тегеран хотел бы застать своего регионального противника врасплох и синхронно задействовать все союзные силы на Ближнем Востоке — «Хамас» в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, движение «Ансар Аллах» в Йемене и многочисленные шиитские группировки в Ираке. Эскалация может произойти во время празднования Рош ха-Шана — Нового года по еврейскому календарю, который в этом году приходится на 11–13 сентября, свидетельствуют израильские оценки.

Версию о подготовке нападения в эти дни подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Они (Иран и его союзники.— “Ъ”) любят нападать в еврейские праздники, потому что ненавидят евреев,— отметил глава военного ведомства, выступая 2 сентября на конференции, организованной изданием «Едиот ахронот».— Посмотрите на ряд событий, которые произошли в прошлом. Но мы готовы как к обороне, так и к нападению». Он предупредил, что Израиль ответит своему региональному противнику «с огромной силой» и что его «самолеты готовы к взлету».

Выступая 3 сентября перед руководящим составом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на предновогоднем мероприятии, господин Кац предположил, что подтолкнуть к эскалации иранское руководство может усиливающаяся санкционная кампания США «Экономический изгой». «Мы видим признаки того, что мощное экономическое давление, под которым находится Иран, страх восстания и краха режима могут подтолкнуть его к отчаянным мерам»,— рассудил глава военного ведомства.

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