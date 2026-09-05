Захарова: угрозы закрыть небо России стали точкой невозврата

Предупреждение Украины о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации стало точкой невозврата для стран, которые поддерживают Киев, заявила глава МИД России Мария Захарова.

«Они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживают, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки, поддержки вооружениями. Все это — абсолютная точка невозврата»,— сказала Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство «становится полностью небезопасным» из-за беспилотников и «де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин назвал предупреждение «заявкой на гостерроризм».