Трамп репостнул статью с призывом разрешить Украине производить ракеты Patriot
Дональд Трамп репостнул призыв передать Украине лицензию на ракеты Patriot
Президент США Дональд Трамп репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social колонку The Washington Post (WP), автор которой призвал передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Публикацию господин Трамп никак не прокомментировал.
Колонку для WP написал научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Марк Тиссен. В тексте он указал, что ракеты Patriot важны для Украины. При этом он пояснил, что США также нуждаются в них из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве других мер поддержки Украины Марк Тиссен предложил передать армии страны южнокорейские комплексы M-SAM II.
В начале августа Дональд Трамп ответил на просьбу властей Украины о передаче ракет для систем ПВО. Президент США заявил, что американская армия также нуждается в ракетах Patriot. Кроме того, он обвинил прошлого президента Соединенных Штатов Джо Байдена в опустошении арсеналов из-за помощи Киеву.
Репост не означает, что решение о передаче Украине лицензии уже принято. Переговоры о передаче Киеву лицензии затягиваются, а Дональд Трамп ранее уже пообещал такую лицензию на саммите НАТО в Анкаре, но довольно быстро взял свои слова назад и публично выражал сомнения, что это вообще возможно. Публикация без комментария скорее обозначает поддержку идеи, чем запускает юридическую и производственную процедуру.
Лицензирование не способно быстро заменить готовые ракеты из американских запасов. По данным Axios, даже при получении лицензий на выпуск большого количества перехватчиков в Украине может уйти от одного до пяти лет, а развертывание производства на территории страны займет годы и, вероятно, будет осложнено нехваткой комплектующих.
Масштабирование также не гарантировано самой передачей технологии: за все годы США выдали лишь две лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot — Германии и Японии, а японская Mitsubishi Heavy Industries в 2006 году получила контракт на выпуск примерно 20–30 перехватчиков в год исключительно для внутреннего рынка. Поэтому такой механизм может создать дополнительный канал поставок лишь в перспективе, тогда как дефицит ракет из-за перегрузки американского ВПК и конфликта на Ближнем Востоке уже задерживает их передачу европейским союзникам для нужд Украины и, по прогнозам экспертов, может сохраняться до 2029 года.