Трамп репостнул статью с призывом разрешить Украине производить ракеты Patriot

Президент США Дональд Трамп репостнул на свою страницу в соцсети Truth Social колонку The Washington Post (WP), автор которой призвал передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Публикацию господин Трамп никак не прокомментировал.

Колонку для WP написал научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Марк Тиссен. В тексте он указал, что ракеты Patriot важны для Украины. При этом он пояснил, что США также нуждаются в них из-за конфликта на Ближнем Востоке. В качестве других мер поддержки Украины Марк Тиссен предложил передать армии страны южнокорейские комплексы M-SAM II.

В начале августа Дональд Трамп ответил на просьбу властей Украины о передаче ракет для систем ПВО. Президент США заявил, что американская армия также нуждается в ракетах Patriot. Кроме того, он обвинил прошлого президента Соединенных Штатов Джо Байдена в опустошении арсеналов из-за помощи Киеву.