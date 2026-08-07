Трамп высказался о запросах военной помощи Украине: «Нам и самим нужны ракеты»

Президент США Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию страны в опустошении американских арсеналов из-за помощи Киеву. Так он прокомментировал слова журналиста о запросах президента Украины Владимира Зеленского. Корреспондент уточнил, что Киев, по словам господина Зеленского, сейчас нуждается в ракетах-перехватчиках для зенитно-ракетного комплекса Patriot и дальнобойных ракетах.

«Нам и самим нужны ракеты. Знаете, Байден (экс-президент США Джо Байден.— "Ъ") отдал ему боеприпасов на $300 млрд. Когда я уходил, все было заполнено (снарядами.— "Ъ"), а он раздал очень большую часть. Сейчас мы это восстанавливаем и используем боеприпасы, которые очень мощные и хорошие, но мы бы их не использовали»,— сказал господин Трамп во время мероприятия в Белом доме.

После этого президент заверил, что у США достаточно вооружения — пусть не такого современного, «но столь же эффективного». «К тому же у нас есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они нам когда-нибудь понадобятся, мы их возьмем... Мы в очень хорошей форме»,— добавил господин Трамп.

Ранее Financial Times сообщила, что Дональд Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot. Это вооружение требуется для защиты американских объектов на Ближнем Востоке, сообщала газета.