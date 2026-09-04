NYT: США попросили Россию и Украину приостановить атаки на время визита Уиткоффа

США попросили Украину приостановить атаки на Москву и российские энергетические объекты на время визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и переговорщика Джареда Кушнера. Российскую сторону попросили не бить по Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По информации собеседников NYT, переговоры стран по поводу поездки длились несколько недель. Цель визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев — предложить прекратить конфликт на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, пишет газета. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такие же данные приводит Axios.