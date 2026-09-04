Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Артура Риндеркнеша в матче третьего круга чемпионата US Open. Встреча в Нью-Йорке завершилась победой россиянина в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Jeenah Moon / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Медведев, получивший на турнире седьмой номер посева, в следующем раунде сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и монегаском Валантеном Вашро. Риндеркнеш выступал на US Open под 26-м номером посева.

30-летний Медведев занимает восьмое место в рейтинге ATP. За карьеру россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде на турнирах под эгидой организации.