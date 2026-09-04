В КХЛ стартует четвертый сезон проекта FONBET OVERTIME

Стартующий в субботу, 5 сентября, сразу шестью матчами 19-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет уже четвертым за время действия проекта FONBET OVERTIME, цель которого, по мнению букмекерской компании, являющейся титульным партнером лиги, — «уделить особое внимание одному из самых захватывающих отрезков игры» — дополнительному времени. Таким образом, в новом чемпионате болельщики продолжат выбирать героев, готовых проявить себя в момент, когда любая шайба может стать решающей.

Система выбора героев работает следующим образом. Игрок, забросивший победную шайбу в овертайме или реализовавший победный буллит, становится «Героем FONBET OVERTIME» автоматически. Затем в социальных сетях определяется победитель голосования за титул «Героя месяца». А по итогам сезона один из них становится «Героем года». Кроме того, каждый месяц пополняется лимитированная коллекция хоккейных карточек проекта. «Объединяя искусство и спорт, современные художники иллюстрируют момент победителя голосования и вписывают автора решающей шайбы в историю Лиги», — говорится в релизе букмекера. Помимо этого, болельщики вновь смогут копить баллы, делая прогнозы на FONBET OVERTIME, участвовать в акциях и розыгрышах ценных призов и фрибетов.

«Героев года» в истории FONBET OVERTIME уже трое. В сезоне-2023/24 им стал нападающий Василий Атанасов. Сейчас он представляет петербургский СКА, а тогда выступал за нижегородское «Торпедо». На следующий год приз завоевал форвард Максим Шалунов из ярославского «Локомотива». На его счету оказался главный гол сезона — в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Гагарина против челябинского «Трактора» он забросил «золотую» шайбу. А по итогам прошлого сезона награда досталась одноклубнику Шалунова Максиму Березкину, на счету которого также оказалась важнейшая шайба в play-off. Он отличился в овертайме решающего, седьмого матча драматичной полуфинальной серии против омского «Авангарда». По ходу нее ярославцы уступали со счетом 1:3, а в шестом матче отыграли дефицит в два гола за 33 секунды до конца основного времени.

За все время существования КХЛ было сыграно 3 264 овертайма (в том числе 301 — в play-off). Самый быстрый гол в овертайме был забит в прошлом регулярном первенстве. Его автором стал канадский защитник СКА Тревор Мерфи, поразивший ворота «Шанхай Дрэгонс» через три секунды после старта дополнительного периода. Рекорд продолжительности матча КХЛ установили московский ЦСКА и финский «Йокерит», в пятом матче второго раунда play-off 2018 года сыгравшие без голов четыре с лишним дополнительных периода. Это единственный в истории лиги случай, когда игра ушла в пятый овертайм. На 143-й минуте победу гостям принес Мика Ниеми.

Трижды в овертайме решалась судьба Кубка Гагарина: в 2013 году «Трактор» в шестом матче серии дома уступил московскому «Динамо» (2:3), в 2019-м омский «Авангард» на своем льду в четвертом матче противостояния проиграл столичному ЦСКА (2:3), в 2025-м «Локомотив» на своей площадке в уже упомянутом выше пятом матче серии переиграл «Трактор» (2:1). В решающих, седьмых встречах финалов Кубка Гагарина дополнительного времени пока не было ни разу.

За три сезона, что продолжается проект FONBET OVERTIME, матчи 571 раз перетекали за пределы основного времени. Если такой темп сохранится, то уже через месяц после начала нового сезона может быть сыгран юбилейный 600-й овертайм. За время акции лидерами по проведенным матчам с дополнительным временем стали «Авангард» и «Металлург» (61), а самая побеждающая команда в истории проекта — ярославский «Локомотив» (41 выигранная встреча). Нападающий Никита Гусев — самый продуктивный игрок в дополнительных периодах, на его счету 12 действий, принесших ему звание героя FONBET OVERTIME.

Арнольд Кабанов