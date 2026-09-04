Балтика отрывается от отстающих

Контейнерный грузооборот в июле увеличился во всех портах Северо-Запада, кроме Калининграда, следует из сентябрьского доклада Банка России. При этом совокупный грузооборот морских портов макрорегиона в июле снизился относительно второго квартала с учетом сезонности. Основной причиной сокращения в ЦБ называют уменьшение перевалки нефтепродуктов из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах и терминалах, а также расширение запрета на экспорт дизельного топлива. В сегменте сухих грузов динамика, напротив, оставалась положительной. Участники рынка морских грузоперевозок отмечают, что сегодня Северо-Запад и Дальний Восток в условиях геополитической напряженности на Юге и Ближнем Востоке остаются наиболее конкурентоспособными маршрутами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным регулятора, в условиях высокого экспортного спроса на Северо-Западе увеличилась перевалка удобрений. В частности, порт Мурманска в июле нарастил перевалку минеральных удобрений более чем на треть относительно второго квартала, в том числе за счет модернизации конвейерных линий. На фоне роста спроса со стороны азиатских стран в макрорегионе также увеличилась перевалка угля. Контейнерный грузооборот вырос во всех портах Северо-Запада за исключением Калининграда. В Санкт-Петербурге росту контейнерных перевозок, говорится в отчете ЦБ, способствовал в том числе новый железнодорожный маршрут (из Белоруссии в порт Бронка), запущенный в июне. Он связал город с одной из стран ближнего зарубежья и предназначен для дальнейшей транспортировки продукции на азиатские и другие рынки в рамках мультимодальных маршрутов.

По данным «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело»), в июле 2026 года совокупная перевалка контейнеров в портах Балтийского морского бассейна (включая Калининград) составила 151,5 тыс. ДФЭ (TEU). Это соответствует уровню июня (150 тыс. ДФЭ) текущего года и на 30% больше, чем в июле 2025 года, когда показатель был равен 116 тыс. ДФЭ. По итогам семи месяцев 2026 года контейнерный грузооборот на Балтике (включая Калининград) составил 1,02 млн ДФЭ, что на 3% больше, чем в январе — июле 2025 года (986 тыс. ДФЭ).

В «Глобал Портс» считают, что стабильному спросу на Балтике в июле способствовало развитие железнодорожных и мультимодальных сервисов, в том числе по доставке импорта транзитом через Большой порт Санкт-Петербург в Калининград. Например, «Первый контейнерный терминал» в июле начал обрабатывать регулярный железнодорожный сервис «Почты России» из Китая в Петербург. Другим фактором стало выравнивание транзитного времени доставки между маршрутами через Балтику и Юг. На фоне нестабильности глобальных логистических цепочек наиболее заметно усиливается спрос на перевалку контейнерных грузов в портах Дальневосточного бассейна: плюс 11,5% в январе — июле 2026 года год к году до 1,36 млн ДФЭ. Дальневосточный терминал «Глобал Портс» в бухте Врангеля опережает динамику рынка: рост контейнерооборота вырос на 23% за семь месяцев год к году. «Таким образом, Северо-Запад и Дальний Восток остаются наиболее конкурентоспособными маршрутами для доставки грузов на фоне геополитической напряженности на Юге и Ближнем Востоке»,— заключают в «Глобал Портс».

Генеральный директор компании «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов также говорит о положительной динамике контейнерных грузопотоков в Россию, которая началась из портов стран Азии в порты России с июня 2026 года. «С учетом сложной обстановки с судоходством в акватории Черного моря и конкретно с заходами в порт Новороссийск в конце августа началось перераспределение грузопотоков на порты Дальнего Востока и порт Санкт-Петербург. Уже с сентября мы увидим первые результаты по увеличению количества судозаходов на контейнерные терминалы Санкт-Петербурга и рост грузопотока»,— делает прогноз игрок рынка.

По словам господина Гагаринова, отставший по итогам июля Калининград (по данным сентябрьского доклада Банка РФ), очевидно, в этом году покажет рост по сравнению с 2025 годом, прежде всего за счет увеличения объемов груза, перевозимого на судах напрямую из Китая в Калининград, а также ввиду роста каботажных перевозок, осуществляемых через порт Санкт-Петербург.

Если ситуация с судоходством в Черном море до конца года не изменится, годовой объем перевалки контейнеров в Санкт-Петербурге может достичь 150–200 тыс. TEU ввиду того, что грузы будут направляться в Санкт-Петербург вместо порта Новороссийск, не исключает гендиректор «Си-Шиппинг».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в январе — июне текущего года порты Северо-Запада единственные в стране показали снижение грузооборота на 4,2%. Общий грузооборот российских морских портов в январе — июне составил 451,4 млн тонн, увеличившись на 5,8% год к году. Перевалка удобрений в Балтийском бассейне за полугодие сократилась на 11,2%, несмотря на рост на 4,2% во втором квартале.

Александра Тен, Полина Пучкова