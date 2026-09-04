Минздрав модернизирует информационную систему для хранения электронных справок
Минздрав планирует изменить положение о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), чтобы хранить в ней электронные медицинские справки.
Изменения, пояснили в Минздраве, нужны для реализации двух уже принятых законов. Первый — новые редакции законов «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которые вступают в силу 1 марта 2027 года. В них прописано, что медсправки, необходимые для получения и обмена водительских прав, будут переведены в электронный вид и храниться в ЕГИСЗ. «Это позволит избежать необходимости в оформлении бумажной справки и повысит безопасность на дорогах, поможет сохранить жизнь и здоровье граждан»,— пояснили в Минздраве.
Второй документ — вступивший в силу с 1 сентября 2026 года закон, обязавший иностранцев проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда в РФ. В электронные медицинские заключения будут вносить сведения о выявленных инфекциях и фактах употребления наркотиков. «Это повысит эпидемиологическую безопасность граждан России, снизив риск распространения опасных инфекций»,— отметили в Минздраве.
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Для водительских комиссий ЕГИСЗ станет не просто хранилищем справок, а каналом передачи медицинских решений в ГИБДД. Заключение будет подписываться квалифицированной электронной подписью, а выявление противопоказания позволит автоматически приостановить действие прав без отдельной бумажной справки. Если диагноз не подтвердится, право управления восстановят после поступления в систему нового заключения из клиники.
Для иностранных граждан предусмотрен сходный принцип: врачебные заключения будут оформляться только в электронном виде и размещаться в ЕГИСЗ, а медорганизации должны передавать сведения в МВД России и Роспотребнадзор в течение 24 часов. Документ, которого нет в системе, будет считаться недействительным, что должно перекрыть использование неучтенных медицинских заключений.
При этом для водителей предусмотрен срок на повторную проверку: при обнаружении противопоказания на нее отводится три месяца, в течение которых право управления сохраняется. После лечения его можно восстановить через медкомиссию; неявка на назначенную проверку ведет к аннулированию удостоверения.