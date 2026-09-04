Минздрав модернизирует информационную систему для хранения электронных справок

Минздрав планирует изменить положение о Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), чтобы хранить в ней электронные медицинские справки.

Изменения, пояснили в Минздраве, нужны для реализации двух уже принятых законов. Первый — новые редакции законов «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», которые вступают в силу 1 марта 2027 года. В них прописано, что медсправки, необходимые для получения и обмена водительских прав, будут переведены в электронный вид и храниться в ЕГИСЗ. «Это позволит избежать необходимости в оформлении бумажной справки и повысит безопасность на дорогах, поможет сохранить жизнь и здоровье граждан»,— пояснили в Минздраве.

Второй документ — вступивший в силу с 1 сентября 2026 года закон, обязавший иностранцев проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда в РФ. В электронные медицинские заключения будут вносить сведения о выявленных инфекциях и фактах употребления наркотиков. «Это повысит эпидемиологическую безопасность граждан России, снизив риск распространения опасных инфекций»,— отметили в Минздраве.

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Иван Буранов