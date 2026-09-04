Китай усиливает позиции на нефтяном рынке благодаря формированию значительных запасов нефти. Он перехватил инициативу у ОПЕК, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на открытии VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, энергетический сектор подпитывает всю китайскую экономику. При этом традиционная электроэнергетика по-прежнему остается базовой для КНР. Россия поставляет в республику уголь и обогащенный уран, а также участвует в строительстве атомных электростанций.

Volkswagen сократит до 60 тыс. рабочих мест. Такой план утвердил наблюдательный совет автоконцерна, пишет Bild. Программа обойдется компании минимум в €6,5 млрд. Производство автомобилей в Европе планируется сократить на 0,5 млн машин, а модельный ряд — уменьшить вдвое. Также концерн намерен продать часть активов и изменить систему бонусов для руководства.

Филипп Киркоров получил 25% в компании «Королевство сладостей», за которой закреплен товарный знак для продажи кондитерских изделий, оказания услуг кафе, баров и кафетериев, обнаружил «Ъ» в базе СПАРК. Организация была зарегистрирована в июне совладельцем сети Black Star Burger Юрием Левитасом и его партнером. В конце года компания планирует открыть огромный магазин сладостей в одном из московских ТЦ, пишет издание.