Цвет настроения сладкий

Певец Филипп Киркоров получил долю в проекте магазина «Королевство сладостей», который планируется открыть к концу 2026 года в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы. Сейчас такие магазины пользуются спросом у потребителей, однако бизнес требует высоких затрат и сопряжен с рисками конкуренции с маркетплейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Артист Филипп Киркоров 2 сентября получил 25% в ООО «Королевство сладостей», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Доля совладельца сети Black Star Burger Юрия Левитаса снизилась с 50% до 25%, а его партнера Андрея Пупкова осталась прежней — 50%. Организация была зарегистрирована в июне 2026 года, за ней закреплен товарный знак «Королевство сладостей» по классификации кондитерские изделия, услуги кафе, баров и кафетериев.

Господин Левитас сообщил “Ъ”, что компания создана для открытия одного из крупнейших магазинов сладостей в мире площадью 700 кв. м в торгцентре «Авиапарк» на севере Москвы. В «Королевстве сладостей» будут представлены российские и международные бренды, необычные продукты со всего мира и большое направление для детской аудитории, уточнил он. Открытие запланировано на ноябрь-декабрь этого года.

Филипп Киркоров, помимо концертной деятельности, владеет 100% в ООО «Филл фо ю», которое занимается торговлей одеждой, 30% в ООО «Строительные решения» и 5% в ООО РДВ С. Последнее занимается теле- и радиовещанием, доли в компании также имеют композитор Виктор Дробыш, артисты Николай Басков, Дима Билан, Леонид Агутин, продюсеры Игорь Крутой и Иосиф Пригожин.

Сейчас специализированные магазины по продаже сладостей пользуются спросом у потребителей, говорит президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Но для того чтобы обеспечить окупаемость 700 кв. м в «Авиапарке», потребуется построить инновационное пространство с дегустациями, персонализацией, мастер-классами, сильной зоной кафе, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Только торговыми полками обеспечить рентабельность такой площади будет сложно, соглашается эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Кроме того, существуют и риски конкуренции: зарубежные сладости, даже самые необычные, сегодня легко купить на маркетплейсах, добавляет она.

По оценке Михаила Бурмистрова, совокупный бюджет запуска, включая НДС и оборотный капитал, составляет не менее 200 млн руб., из которых около 100 млн руб. потребуют отделка, инженерия и тематический интерьер, еще не менее 50 млн руб.— оборудование, ИТ, инсталляции и первоначальный запас, остальное уйдет на аренду, запуск и персонал.

Для открытия специализированного магазина есть два варианта поставок: открыть свое производство, что потребует вложений на миллионы долларов, либо договориться о производстве с уже действующей фабрикой, отмечает Виталий Муравьев. При собственном производстве и полноценном кафе инвестиции превысят 250 млн руб., уточняет господин Бурмистров.

Отдельные успешные примеры по развитию магазинов сладостей уже существуют, однако сегмент еще недостаточно развит с учетом сформированной культуры потребления сладостей в России, считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В январе—июне 2026 года спрос в натуральном выражении на кондитерские изделия по всей России снизился на 2% год к году, подсчитали в NTech. При этом розничные продажи шоколадных плиток сократились на 9%, тортов и пирогов, а также мягких мучных изделий — на 4%, конфет — на 3%. Это объясняется общим снижением интереса потребителей к кондитерской продукции, в частности, из-за более рационального подхода к тратам и переориентации на более бюджетные товары.

При этом привлечение медийной персоны не всегда гарантирует успех в бизнесе. Эксперт Ассоциации экспертов торговой недвижимости и ритейла Алена Овчинникова напоминает, что у Юрия Левитаса уже был опыт открытия точки (Black Star Burger) с Тимуром Юнусовым (рэпер Тимати). Показателен также пример закусочных «Хот Дог Бульдог» от артиста Гарика Харламова: вместо плановых 1 тыс. точек было открыто только 16, резюмирует госпожа Овчинникова.

Дарья Андрианова