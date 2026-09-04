Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет

Доля безналичных платежей в розничном обороте во втором квартале 2026 года уменьшилась на 0,5 п. п., до 88,4%. Подобное снижение произошло впервые за много лет, следует из квартального обзора ЦБ «Развитие национальной платежной системы». Регулятор объясняет эти изменения повышением спроса на наличные деньги. «Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные, при этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами»,— отмечается в обзоре ЦБ.

Эксперты среди основных причин снижения доли безналичных расчетов назвали ограничение доступа к мобильному интернету как у продавцов, так и у покупателей, а также последствия налоговой реформы, которая вынуждает малый бизнес переходить на наличный расчет.

Подробности — в материале «Мода от-купюр».