Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке

Фигуристка София Дзепка стала победительницей этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). По сумме двух программ она получила 205,73 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В произвольной программе 17-летняя россиянка исполнила четверной тулуп, после чего упала с тройного флипа. Затем она без ошибок приземлила тройной флип—тройной тулуп, тройной лутц—ойлер—тройной сальхов—двойной аксель, тройной лутц и тройной риттбергер.

Второе место заняла японка Сумика Канадза (202,79). Представительница Канады Лиа Чоу взяла бронзу (192,75).

В августе София Дзепка стала первой на турнире в Сиане. Благодаря победе в Бангкоке российская фигуристка квалифицировалась в финал юниорского Гран-при ISU, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине.

Соревнование в Таиланде завершится 6 сентября. Из россиян на нем также выступают одиночник Лев Лазарев и танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов.

Арнольд Кабанов