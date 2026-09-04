Морской экспорт российской нефти снизился в августе до минимума с марта

Россия сократила морской экспорт нефти в августе на 12% по сравнению с июлем, до 3,83 млн баррелей в сутки (б/с). Это минимальное значение с марта 2026 года, когда морские отгрузки из-за повреждения портовой инфраструктуры составили 2,19 млн б/с. Снижение отгрузок связано с сокращением экспорта через Черное море. Эксперты считают, что другие направления уже не могут компенсировать объемы, выпадающие из-за ситуации на черноморском направлении.

Внеплановые ремонты НПЗ также создают неопределенность с объемами сырья, доступного для экспорта. Ремонтные работы сдвигаются, и понять, какой объем Россия сможет отправить в следующем месяце, становится все сложнее.

Подробности — в материале «Бочки покатились на Балтику».