Демографическая программа ДФО может быть распространена на другие регионы

Добиться роста численности населения на Дальнем Востоке, как выяснилось во время дискуссий на Восточном экономическом форуме, помогут индивидуальное строительство, партнерство государства и бизнеса в сфере организации условий для родительства, а также развитие медицины как в дистанционном, так и в локальном формате. В целом обнародованные решения довольно универсальны и могут быть востребованы и в других регионах РФ, сталкивающихся с падением рождаемости.

Одной из главных тем Восточного экономического форума в этом году стали способы улучшения демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Этот вопрос остается актуальным уже много лет — по данным Росстата, ряд субъектов Дальнего Востока теряет от 0,5% до 1,5% населения ежегодно. На 1 января 2026 года численность населения ДФО составила 7,86 млн человек. Ранее для решения этих проблем правительство утвердило план мероприятий на 2026–2030 годы по реализации Стратегии демографической политики Дальнего Востока, включающий свыше 60 мер. Среди целей — достичь нулевого естественного баланса населения к 2030 году, поднять суммарный коэффициент рождаемости выше 1,6 и добиться роста численности населения до 7,866 млн человек вместо прогнозируемых 7,675 млн по инерционному сценарию.

Документ предусматривает инфраструктурные и социальные инвестиции, а также материальное стимулирование, сочетая федеральные и региональные меры поддержки. Так, одной из особенностей подхода ДФО к поддержке рождаемости стал акцент на индивидуальное строительство, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Очень хорошо, что на него сейчас распространена дальневосточная ипотека (льготный кредит под 2%.— “Ъ”). Мы стараемся добиться решения, чтобы включить сюда и аварийное жилье, чтобы, например, взамен квартиры в аварийном доме семья могла получить участок земли и построить на нем собственный дом»,— отметил он. Также он напомнил о региональной программе «миллион на третьего», когда при рождении третьего ребенка 1 млн руб. может быть зачтен семье в ипотечных платежах.

Подробнее — в материале «Рождаемость в поисках рецепта».