Расследование финансовой пирамиды вышло на бывшего главу Минкомсвязи Никифорова

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko, узнал «Ъ». В деле речь идет о хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков. Следователи МВД уже заочно предъявили ему обвинение в организации ОПС и особо крупном мошенничестве. Господин Никифоров находится за границей.

По версии следствия, бывший министр — один из создателей пирамиды. Собранные Finiko средства якобы выводились за границу с участием компании «Иннополис Архитект». Это архитектурное бюро, которое занимается, помимо прочего, застройкой наукограда Иннополиса — города-спутника Казани. Его гендиректором является известный дизайнер Азат Тухватуллин. Он же владеет половиной компании, а вторым соучредителем через ООО «Иннополис Развитие» является именно Николай Никифоров. Имя господина Тухватуллина связано с рядом амбициозных проектов, включая создание Барсика — символа Универсиады в Казани.

Подробнее — в материале «Ъ» «Finita la Finiko»