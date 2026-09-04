Финита ля Finiko

Как стало известно “Ъ”, бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. В деле речь идет о хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков. Следователи МВД уже предъявили ему обвинение в организации ОПС и особо крупном мошенничестве. Правда, сделано это было заочно, поскольку экс-чиновник, который когда-то был самым молодым министром в истории России, находится за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николаем Никифоровым заинтересовалась полиция

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Николаем Никифоровым заинтересовалась полиция

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Согласно информации источников “Ъ”, обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) 44-летнему Николаю Никифорову предъявили следователи Следственного департамента (СД) МВД России, которые уже несколько лет разбираются в деятельности финансовой пирамиды Finiko. Как рассказывал “Ъ”, компания была создана в Татарстане и активно привлекала к себе вкладчиков, обещая им прибыль до 25% годовых. Когда компания перестала выплачивать дивиденды, потерпевшими стали около 8 тыс. человек, а общая сумма их потерь оценивается МВД примерно в 5 млрд руб.

По версии следствия, господин Никифоров — один из создателей пирамиды.

Собранные Finiko средства якобы выводились за границу с участием компании «Иннополис Архитект». Это архитектурное бюро, которое занимается, помимо прочего, застройкой наукограда Иннополиса — города-спутника Казани. Его гендиректором является известный дизайнер Азат Тухватуллин. Он же владеет половиной компании, а вторым соучредителем через ООО «Иннополис Развитие» является именно Николай Никифоров. Имя господина Тухватуллина связано с рядом амбициозных проектов, включая создание Барсика — символа Универсиады в Казани.

В конце августа осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД выехали в командировку в Татарстан. Для задержания Азата Тухватуллина в его доме в Иннополисе они привлекли местных полицейских и бойцов СОБРа Росгвардии. По некоторым данным, дизайнер оказал активное сопротивление силовикам, что только ухудшило его положение. Фигуранта под конвоем доставили в Москву, где с санкции Мещанского райсуда 1 сентября он был отправлен в СИЗО.

Николая Никифорова не задержали, поскольку после своей отставки с министерского поста в 2018 году (возглавил ведомство в неполные 30 лет в 2012 году) он бывает на родине наездами, проживая в основном в ОАЭ.

Для комментариев господин Никифоров оказался недоступен: его телефон не отвечал. Между тем заочное обвинение является основанием для объявления экс-министра сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Правда, для подтверждения последнего и активизации поисков по линии Интерпола бывшего чиновника придется также заочно арестовать через суд. Но это уже скорее техническая процедура. Зато для самого господина Никифорова она может иметь самые серьезные последствия. Если он действительно находится на территории ОАЭ, то вероятность его задержания и последующая экстрадиция весьма велики.

Один из знакомых чиновника и также фигурант уголовного дела Finiko Эдвард Сабиров был пойман, как сообщал “Ъ”, именно в ОАЭ и не так давно передан властям России. Интересно, что, комментируя претензии СД МВД к господину Сабирову по созданию финансовой пирамиды, Николай Никифоров заявлял, что у него «нет сомнений в его деловой репутации». «Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом… Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан»,— высказал свое мнение экс-министр.

В свою очередь, господин Сабиров, по некоторым данным, признав вину, дал показания о том, что именно Николай Никифоров и Азат Тухватуллин могли выступать теневыми бенефициарами финансовой пирамиды.

По данным “Ъ”, сейчас «большое» уголовное дело в отношении ОПС, начало которому было положено в Казани, находится в активной фазе расследования центрального аппарата МВД.

А в столице Татарстана уже два года идет процесс по обвинению одного из создателей пирамиды Кирилла Доронина и девяти его соучастников. Эпизод в отношении них о хищении 209 млн руб. был ранее выделен из этого дела в отдельное производство. Еще одна участница расследования, Лилия Нуриева, полностью признавшая свою вину, в особом порядке ранее получила 4,5 года лишения свободы.

Олег Рубникович, Сергей Сергеев